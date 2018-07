Infomédiaire Maroc – Le Maroc prendra part à la 8eme réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe dont les travaux vont démarrer ce mardi à Pékin.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, présidera la délégation marocaine à ce conclave qui connaîtra la participation des chefs de la diplomatie arabe, le secrétaire général de la Ligue Arabe, en présence du président chinois, Xi Jinping, qui devra prononcer un discours à l’ouverture de cette rencontre.

Le Forum, qui se tient cette année sous le thème « Partenariat pour le projet la ceinture et la route et la promotion de la coopération pour une ère nouvelle », a été initié en 2004 dans l’objectif d’en faire une plateforme de haut niveau pour le dialogue et la coopération entre la Chine et le Monde Arabe.

La délégation marocaine à la 8ème réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe compte également l’ambassadeur du Roi à Pékin, Aziz Mekouar, et le directeur du département Asie-Océanie auprès du ministère des Affaires étrangères, Abdelkader Ansari.

Rédaction Infomédiaire