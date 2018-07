Infomédiaire Maroc – Avec une offre de plus en plus abondante et variée et un secteur en phase de reprise accompagné par des réformes majeures concernant les volets institutionnels à travers le renforcement de la filière publique et privée, le marché de l’immobilier marocain nécessite plus que jamais de nouvelles plateformes d’échanges permettant aux promoteurs d’aller à la rencontre des futurs acquéreurs en quête de biens à court et moyen terme.

C’est dans ce cadre qu’est né le salon » Summer Days de l’Immobilier » organisé, du 6 au 15 juillet 2018 par la Fabrique événementielle, fondée et présidée par Karim Lazrak, sur la Corniche de Casablanca et qui a déjà accueilli en 2 jours seulement plus de 1 500 visiteurs.

Grâce à un concept novateur de salon convivial, à échelle humaine et privilégiant l’échange, ces journées sont une opportunité pour les promoteurs de logements sociaux, neufs, de moyenne et haute gamme, de mettre en avant leurs produits phares, directement auprès de

leur cible, et pour les acheteurs de trouver conseil et d’obtenir des réponses personnalisées en toute confiance.

« Chaque acquisition immobilière entraîne une démarche émotionnelle, celle de mener à bien son projet de vie, fondement facteur-clé du bonheur et d’épanouissement de chacun. Et toute personne avant de faire son choix et d’acheter un bien a tout particulièrement besoin de

conseils éclairés. En tant qu’organisateurs, notre objectif est de leur simplifier la tâche afin qu’ils puissent obtenir des réponses concrètes et personnalisées à leurs questions, et ainsi les aider à donner vie à leur projet. Notre ambition également est de réconcilier les promoteurs avec les acquéreurs », explique Karim Lazrak, PDG de la Fabrique événementielle et du groupe Kam’s Expo & Event.

L’immobilier représente en effet un investissement conséquent qui ne se fait pas à la légère. Être bien conseillé est donc crucial. Aussi, le Salon « Summer days de l’immobilier » qui fait figure de vivier d’experts, unique en son genre, permettra aux visiteurs de confirmer, en une

seule visite, toutes les informations trouvées sur le net. De la même manière, ils pourront rencontrer dans un même lieu tous les acteurs incontournables du secteur, bénéficier de l’expertise des conseillers de vente des plus grands groupes immobiliers du Maroc, obtenir

des réponses à leur questions, attentes et besoins, et gagner ainsi un temps précieux !

Les Summers days de l’immobilier en bref :

– 1 000 m2 de superficie

– 10 jours d’exposition

– Entrée gratuite

– De 16h à 00h la semaine et de 12Hh à 00h en week-end

Rédaction Infomédiaire