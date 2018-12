Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été mis à l’honneur par l’Association colombienne de la presse et des médias (SCP, selon son sigle en espagnol), à l’occasion de la 10è édition de la remise du Prix national de la Communication et du journalisme Alfonso López Michelsen, organisée, mercredi, à Bogotá. L’ambassade du Royaume a ainsi pris part à la cérémonie de remise de ce prestigieux prix qui porte le nom de l’ancien président colombien, Alfonso López Michelsen (1974 à 1978), en tant qu’invitée d’honneur.

A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Colombie, Farida Loudaya, a été décorée de la médaille de l’Ordre Alfonso López Michelsen de catégorie Grand-Croix extraordinaire, en reconnaissance de sa contribution à la connaissance et au rapprochement entre les peuples marocain et colombien. Dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette cérémonie, marquée par l’intonation des hymnes nationaux des deux pays, exécutés par l’Orchestre symphonique de la Police nationale de Colombie, Loudaya, a exprimé sa fierté et sa gratitude aux organisateurs pour l’honneur qui a été fait à l’Ambassade du Maroc, première représentation diplomatique arabe et africaine qui assiste à cet événement en tant qu’invitée d’honneur.

La présence du Maroc à cette cérémonie revêt une importance particulière pour le Royaume et témoigne de l’excellence des relations d’amitié entre les deux pays, liés par des relations bilatérales historiques qui remontent à 1979, a indiqué la diplomate marocaine. Elle a dans ce sens ajouté que la commémoration, en 2019, du 40è anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques maroco-colombiennes offre l’occasion de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, social et culturel, réaffirmant la volonté du Maroc de poursuivre son action, de concert avec la Colombie, pour donner un nouvel élan aux relations stratégiques unissant les deux pays. Tout en félicitant les lauréats du Prix dans les différents genres journalistiques, Loudaya a exprimé sa gratitude aux responsables de la SCP pour l’intérêt qu’ils accordent à la consolidation des relations culturels et humaines entre les peuples marocain et colombien.

Dans une déclaration, le président exécutif de la SCP, Gustavo Casasbuenas Vivas, a salué la présence du Maroc à cette cérémonie, soulignant que l’invitation du Royaume à cet événement se veut un gage de sympathie et de reconnaissance du rôle que joue le Maroc en tant que trait d’union entre le Monde arabe et l’Amérique du Sud. Mettant l’accent sur le rôle que peuvent jouer les médias colombiens et marocains dans le raffermissement du rapprochement et de l’amitié entre les deux pays, M. Casasbuenas a rappelé avoir réalisé plusieurs reportages sur le Maroc, pays d’ouverture et de tolérance.

Il s’est également dit impressionné par le niveau de développement atteint par le Royaume dans tous les domaines ainsi que par la richesse et l’authenticité de la culture et la civilisation marocaines, faisant part de la disposition de son association d’asseoir une coopération avec les professionnels des médias marocains. Fondée en 1998 à l’initiative de l’ancien président Alfonso López Michelsen, décédé en 2007 et qui fut lui-même journaliste, la SCP est la plus importante corporation médiatique en Colombie.

Rédaction Infomédiaire