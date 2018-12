Infomédiaire Maroc – La capitale française Paris a abrité, ce jeudi, un Forum économique sur les opportunités d’affaires entre la France et le Monde arabe, avec la participation du Maroc.

Destiné à faire avancer le partenariat franco-arabe et explorer les opportunités d’affaires et d’investissements, le forum, organisé par la Chambre de Commerce Franco-Arabe en partenariat avec l’Union des Chambres Arabes, basée à Beyrouth, a réuni des délégations des 22 pays membres de la ligue des Etats arabes, des représentants institutionnels et des responsables d’entreprises françaises et arabes.

Le Maroc a été représenté à ce forum par l’Ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa et le chef de mission adjoint, Saâd Bendourou.

Pour cette troisième édition, les organisateurs ont mis l’accent sur les opportunités de marchés, sur le climat des affaires et le partenariat qui doit être renforcé entre la France et le Monde arabe.

Avec un marché de 370 millions de consommateurs sur l’ensemble de la zone géographique, le monde arabe offre aujourd’hui de très nombreuses opportunités de partenariat et de développement.

Au-delà des visions stratégiques et des grands plans (2030), de nombreux projets sont en cours ou annoncés dans le monde arabe. Pourtant, cette zone demeure très souvent au second plan pour la France. Quelles en sont les raisons ? Comment s’y positionner ? Avec qui ? Le choix d’un partenariat renforcé, d’une alliance plus puissante, ne se justifie-t-il pas aujourd’hui ? », autant de questions auxquelles ont tenté d’y répondre les participants au Forum.

Le Secrétaire général de la Chambre de commerce Franco-Arabe, Saleh Al Tayar a souligné, à l’ouverture du forum, les opportunités d’affaires qui s’offrent pour les entreprises françaises souhaitant investir dans les pays du monde arabe, surtout que la valeur des projets qui sont en cours ou annoncés dans le cadre des visions stratégiques et des grands plans arrêtés par différents pays arabes à l’horizon 2030 se chiffrent en milliards de dollars.

Les sociétés françaises, qui disposent d’un savoir-faire reconnu à l’international, peuvent trouver des débouchés sur ce marché prometteur et initier des partenariats gagnant-gagnant au service de l’intérêt économique et du bien-être social des populations, a-t-il dit.

Il a également appelé à ne pas se plier aux tentatives, ici et là, visant à affaiblir la relation qui a toujours été excellente et privilégiée entre la France et le Monde arabe.

De son côté, Vincent Reina, Président de la Chambre de Commerce Franco-arabe a affirmé que le monde arabe présente un potentiel important en termes de marchés et constitue une plaque tournante stratégique vers l’Asie et l’Afrique.

Les atouts dont dispose cette partie du monde nous obligent à mieux appréhender les potentialités qu’elle présente, appelant les entreprises françaises à diversifier leur approche des marchés pour qu’elle soit plus innovante.

Il a également invité la France et le Monde arabe à »travailler ensemble pour une vision économique partagée commune », pour faire front à un contexte de concurrence internationale exacerbée.

Différentes autres interventions ont abordé l’impact des mutations politiques qui influent sur le monde économique, soulignant la nécessité et l’importance d’une »coalition stratégique » entre les chambres de commerce arabe et la chambre de commerce Franco-arabe, qui fait partie de l’Union des Chambres arabes, pour « faire un bloc et un front commun face à la concurrence ».

Au programme de cette rencontre, quatre tables rondes sectorielles pour échanger sur des marchés potentiellement porteurs: »Eau, énergie, développement durable et villes intelligentes » ; »Agriculture, agro-industrie, pêche », »Infrastructures » et »Investissements ».

Rédaction Infomédiaire