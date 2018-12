Infomédiaire Maroc – L’ambassade du Maroc à Bangkok a organisé, récemment à Phnom Penh, une cérémonie pour célébrer le 22eme anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Cambodge.

Une brillante réception a été co-présidée à cette occasion par l’ambassadeur du Maroc, Abdelilah El Housni et l’invité d’honneur Sman Manan, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale chargé des Affaires Africaines et du Moyen-Orient, en présence de plusieurs Secrétaires d’Etat représentant les différents Ministères de ce pays, ainsi que des directeurs centraux du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et d’autres hauts officiels cambodgiens.

Intervenant à cette occasion, El Housni s’est félicité de l’excellence des relations entre les deux Royaumes, marquées par l’amitié, le soutien mutuel, la solidarité et la concertation continue sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Il a souligné la nécessité de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et le Cambodge, plaidant, à cet effet, pour le développement des initiatives du secteur privé, en tirant profit des opportunités d’investissement offertes dans les deux Pays.

Le diplomate a exprimé ainsi ses vœux d’élargir la coopération entre les deux pays dans les domaines technique, scientifique et culturel ainsi que les échanges humains.

L’Ambassadeur a tenu à présenter, à cette occasion, ses vifs remerciements au Royaume du Cambodge pour son soutien à la demande d’adhésion du Maroc au Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), en septembre 2016, et pour son appui actuel à la candidature marocaine pour l’obtention du Statut de «Sectoral Dialogue Partner» (SDP) auprès de l’ASEAN.

De son côté, le Secrétaire d’Etat cambodgien s’est félicité de l’excellence des relations liant les deux Pays caractérisées par les échanges continus aux plus hauts niveaux des deux Etat ainsi que par la solidarité, la coopération mutuelle, l’amitié et par la coordination continue au niveau des instances régionales et internationales.

De son côté, le haut responsable cambodgien a salué les efforts déployés par le Maroc dans le développement de ses relations avec les pays de l’ASEAN et réitéré le soutien de son pays à la candidature du Maroc pour l’obtention du SDP auprès de l’ASEAN.

En marge de cette célébration, qui a été l’occasion de réaffirmer les liens d’amitié et de coopération entre les deux Royaumes, M. El Housni s’est entretenu avec le Secrétaire d’Etat cambodgien sur les perspectives de développement des relations entre les deux pays au niveau bilatéral et à l’échelle des Groupements régionaux, notamment de l’ASEAN et de la Mekong River Commission (MRC).

Rédaction Infomédiaire