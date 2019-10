L’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, a été reçu jeudi à Varsovie, par le président polonais, Andrzej Duda, à qui il a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Roi auprès de ce pays.

Lors de cette audience, le président polonais a exprimé son profond respect et son admiration pour le Roi Mohammed VI, soulignant que les actions du Souverain confortent le Maroc en tant que puissance régionale émergente, stable et prospère et en tant qu’Etat pionnier en matière de développement socio-économique en Afrique.

Le chef de l’Etat polonais a également salué les initiatives du Souverain visant à renforcer la sécurité, la paix et la stabilité aux niveaux international et régional et à promouvoir les valeurs de tolérance et de dialogue interculturel comme en témoigne l’accueil grandiose réservé cette année par le Roi au Pape François, rappelant aussi l’accueil chaleureux réservé par le Maroc au Pape Jean-Paul II dans les années 1980.

Le président polonais a, en outre, affirmé que son pays accorde une grande importance au développement des relations avec le Maroc dans divers domaines d’intérêt commun, faisant part de sa disposition à donner une impulsion au renforcement des relations bilatérales.