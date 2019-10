Les travaux du premier symposium régional des juges africaines ont débuté, ce jeudi à Fès, sous le thème ‘‘les garanties sociales et professionnelles des juges africaines : quelles approches’’.

Organisée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à l’occasion de la Journée nationale des femmes marocaines, cette conférence de trois jours réunit plus de 500 participantes de 30 pays africains, qui échangeront autour de divers sujets liés aux droits de l’homme et aux dimensions professionnelles et sociales des juges africaines.

Dans une déclaration, la présidente de l’Union des femmes juges marocaines, Mina Sougrati, a souligné que c’est la première fois que des femmes juges de toute l’Afrique se réunissent dans le cadre d’un symposium, aux côtés d’autres juges des cinq continents, venues toutes participer à la célébration de la Journée nationale des femmes marocaines. Cet évènement vient également confirmer le rôle avant-gardiste du Maroc en Afrique, a-t-elle ajouté.