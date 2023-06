Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mercredi à l’unanimité une résolution appelant la communauté internationale à condamner les discours de haine, le racisme et les actes d’extrémisme. Il estime que les discours de haine, le racisme, la xénophobie, l’intolérance, la discrimination fondée sur le sexe et l’extrémisme peuvent conduire à des conflits.

La résolution 2686 a été adoptée à l’unanimité pour traiter de cette question, appelant les Etats membres à dénoncer publiquement de tels actes. Pour le Conseil, le dialogue interreligieux et interculturel doit être considéré par les Etats membres comme un outil essentiel pour parvenir à la paix, à la stabilité sociale et à la réalisation des objectifs de développement internationalement reconnus.

Les Etats sont invités à promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la société, à renforcer la cohésion sociale, la résilience des communautés, l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes, et à soutenir une éducation de qualité pour la paix. Il réaffirme l’obligation des Etats de respecter, de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme et les libertés fondamentales de tous les individus.

Condamnant la désinformation et l’incitation à la violence contre les opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Conseil de sécurité encourage tous les représentants spéciaux et envoyés spéciaux du secrétaire général à user de leurs bons offices pour soutenir les initiatives de paix locales et impliquer les communautés locales, les femmes, les jeunes, la société civile et les chefs religieux, le cas échéant. Il demande en outre aux missions de maintien de la paix et aux missions politiques spéciales des Nations Unies de surveiller les discours de haine, le racisme et les actes d’extrémisme susceptibles d’avoir une incidence sur la paix et la sécurité.

De plus, le Conseil exhorte les organes compétents de l’ONU à intensifier leurs activités axées sur la paix. La Commission de consolidation de la paix (CCP) des Nations Unies devrait continuer à jouer son rôle pour garantir une approche tenant compte de la dimension de genre afin de promouvoir la tolérance, de lutter contre les discours de haine et de construire et maintenir la paix.

Enfin, le Conseil de sécurité demande au secrétaire général Antonio Guterres de présenter un exposé oral sur la mise en œuvre de la résolution d’ici le 14 juin 2024 et de l’informer rapidement des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales.