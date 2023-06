Dans l’objectif de proposer aux clients de son enseigne Carrefour une viande de qualité au juste prix tout en assurant une traçabilité totale et un suivi rigoureux de la ferme au rayon, les équipes du Groupe LabelVie se sont mobilisées pour accompagner les fournisseurs dans la conception et le déploiement d’un système de management de la qualité, intégrant un ensemble de bonnes pratiques : bien-être animal, alimentation des bovins, non-utilisation des antibiotiques, contrôles vétérinaires et conduite sanitaire.

Des analyses dans des laboratoires agréés sont régulièrement effectuées pour contrôler l’eau consommée par les bovins dans les fermes, l’absence de résidus d’antibiotiques, la jutosité et la tendreté de la viande. Par ailleurs, des audits trimestriels assurés par des vétérinaires mandatés permettent d’apporter de l’expertise aux fournisseurs dans l’élevage des bovins. Enfin, un agréage supplémentaire est réalisé après abattage pour contrôler la conformité de la couleur de la viande.

« Le lancement de notre marque “Filière Qualité LabelVie” dans nos magasins Carrefour est le fruit d’un travail de fond mené par nos équipes aux côtés de nos fournisseurs et partenaires dans le cadre d’une approche écoresponsable avec l’ensemble de notre écosystème. La viande proposée dans le rayon “Boucherie” de nos magasins Carrefour résulte d’un élevage durable avec toutes les garanties de qualité et de traçabilité requises. D’autres produits vont suivre », souligne Naoual Ben Amar, Directrice générale du Groupe LabelVie.

Le lancement de la marque « Filière Qualité LabelVie » couronne un processus de qualité entamé depuis 1986, date de création du Groupe LabelVie. En tant que pionnier, le Groupe LabelVie s’est toujours mobilisé pour l’accompagnement, la structuration et la mise à niveau des acteurs du sourcing local des produits frais. Une position que le Groupe a consolidée, en 2016, avec le lancement du « Pacte fraîcheur » qui garantit aux clients une qualité et une fraîcheur supérieures sur tous les produits frais.

Avec le lancement de sa marque « Filière Qualité LabelVie », le Groupe LabelVie confirme son statut d’acteur engagé et responsable, à l’écoute des attentes de ses clients.