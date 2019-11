Le Conseil de la région de Souss-Massa a approuvé le projet de statut pour la création de la Société de développement local, lors de sa session extraordinaire tenue à Agadir.



Intervenant à cette occasion, le Wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed hajji, a indiqué que cette session coïncide avec la célébration du 44ème anniversaire de la Marche Verte marqué par le Discours Royal dans lequel le Roi Mohammed VI a appelé à booster la croissance économique dans la région et à renforcer son réseau routier et ferroviaire.



De même, Hajji a passé en revue les acquis et les avantages de la création de la société portant le nom d' »Agadir Souss-Massa Aménagement », et qui sera chargée, entre autres, de la conclusion de conventions, de la mise en œuvre de projets et d’infrastructures publiques, de la protection des espaces verts, ainsi que de la valorisation du patrimoine culturel et touristique