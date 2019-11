Singapour aspire à approfondir ses relations avec le Maroc dans le domaine économique et culturel » a déclaré, à Rabat, le vice premier ministre du Singapour, Teo Chee Hean.



« Nous souhaitons approfondir les relations entre le Maroc et le Singapour, et nous sommes très heureux que le Maroc soit davantage intéressé aux liens avec les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays de l’Est » a déclaré Teo Chee Hean, lors de sa visite au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, accompagné d’une délégation singapourienne.

Le responsable, qui a dit que son pays est prêt à « travailler de concert avec le Maroc », a mis en exergue l’intérêt des hommes d’affaires singapouriens aux « opportunités d’affaires au Maroc », tout en soulignant l’importance de promouvoir les échanges culturels avec le Royaume, « notamment dans le domaine des musées »