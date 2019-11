Abdessamad Kayouh, Premier vice-président de la Chambre des Conseillers et Président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France a reçu, au Palais du Luxembourg à Paris, la médaille d’or du Sénat français.

Cette distinction lui a été remise par le vice-président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, Roger Karoutchi lors d’un déjeuner officiel, dans le salon Napoléon du Sénat, offert au nom du Président du Groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, Chistian Cambon.

Le Premier vice-président de la Chambre des Conseillers et Président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-France se trouve à Paris, accompagné d’une délégation composée de Maires et de représentants de Conseils préfectoraux et régionaux du Maroc, pour prendre part au 102ème Congrès des maires et des Présidents d’intercommunalité de France, qui s’ouvre mardi dans la capitale française.