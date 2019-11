Le Marocain Youssef El Azzouzi a remporté le titre de meilleur inventeur arabe pour la 11ème saison de l’émission de téléréalité « Stars of Science », diffusée par Qatar Television, pour son invention qui consiste en un « Stent d’Ajustement du flux sanguin ». L’invention du jeune Marocain, conçue pour venir en aide aux patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive, a pu recevoir l’appui du jury et le vote du public. Avant de passer à la phase de vote, les inventions des candidats ont été soumises à un test essentiel visant à prouver la faisabilité de leur utilisation et à déterminer le design de ces produits de manière à répondre aux besoins des consommateurs. Youssef El Azzouzi, diplômé de l’American School of Rabat, a étudié à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne, puis à l’Université de Boston, avant de se lancer dans des études de médecine en anglais dans des universités turques.