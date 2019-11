Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, suite à sa réélection Président du Conseil supérieur de l’État des Emirats arabes unis. Dans ce message, le Souverain exprime au Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de davantage de réussite dans ses hautes fonctions en vue de mener le peuple émirati frère vers plus de progrès et de prospérité, en saluant les grandes réalisations en matière de développement et les acquis importants engrangés sous la sage conduite du Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, qui ont permis au pays d’occuper une place éminente sur l’échiquier arabe, régional et international. Se félicitant des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle liant les deux illustres familles, ainsi que des relations distinguées unissant les deux pays, qui sont basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante, le Roi souligne sa ferme détermination à continuer d’oeuvrer de concert avec le Président de l’Etat des Emirats arabes unis pour hisser le partenariat stratégique bilatéral au niveau des aspirations et attentes des deux peuples.