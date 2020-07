Royal Mansour Marrakech a été récompensé par le magazine Traverl + Leisure comme étant le meilleur Hotel en Afrique du Nord à l’occasion du World,s Best Awards. La ville Ocre, quant à elle, s’est hissée à la première place dans le classement des meilleures destination en Afrique et Moyen-Orient.

Parmi les magazines les plus influents en Amérique du Nord, Travel +Leisure s’adresse à une audience de plus 16 millions de lecteurs à travers ses supports papiers sa présence digitale et ses réseaux sociaux.

World’s Best Awards révèle chaque année les meilleures destinations et hôtels dans le monde, notées par les lecteurs de Travel + Leisure. L’évaluation des postulants se base sur les installations, leurs localisations, leurs services, leurs restaurants et leur mérite de manière générale.

Royal Mansour Marrakech est honoré de cette récompense qui vient confirmer sa place de leader sur le marché. A noter que le palace s’est vu décerné le prix tant convoité face à des candidats prestigieux parmi lesquels La Mamounia et Ritz Carlton au Caire et d’autres chaines hôtelières internationales, tous nominés dans la catégorie Afrique du Nord et Moyen-orient.