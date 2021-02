Après le prestigieux “Forbes Star Awards”, c’est au tour de Travel + Leisure magazine de primer le Royal Mansour Marrakech.

Ainsi, suite aux résultats du World’s Best Awards 2020 où le Royal Mansour Marrakech a été reconnu meilleur Hôtel en Afrique du Nord, Travel + Leisure intègre naturellement le palace dans sa sélection annuelle T + L 500, regroupant (par ordre alphabétique) les plus belles propriétés de chaque continent.

Parmi les magazines de voyage les plus influents en Amérique du Nord, Travel + Leisure s’adresse à une audience de plus de 16 millions de lecteurs à travers ses supports papier, sa présence digitale et ses réseaux sociaux.