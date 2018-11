Infomédiaire Maroc – La cérémonie de remise des prix de la 8-ème édition du Prix National des Meilleurs Artisans a eu lieu, ce mercredi à Meknès, à l’initiative du Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale.

Cette initiative, devenue un rendez-vous annuel incontournable pour les artisans marocains, se veut une reconnaissance du savoir-faire ancestral et du travail assidu des maîtres artisans et de leur apport considérable au développement et à la préservation du capital immatériel que constitue l’artisanat marocain, mais aussi l’encouragement de la créativité et l’innovation chez les artisans.

Ainsi, dans la catégorie « décor », le Prix national d’excellence est revenu à Lamkboula Lafquir de la ville de Boujdour, le Prix national de distinction à Abdeljalil Bsisse d’ Essaouira et le prix national d’encouragement à Mohammed Nafie de Tanger.

Pour la catégorie « bijouterie « , Otmane El Filali de Laâyoune a décroché le Prix national d’excellence, Mohamed El Mehdi El Hezzaz de Fès a eu le Prix national de distinction et Somia Ouchater d’Essaouira a reçu le Prix national d’encouragement.

S’agissant de la catégorie « Ameublement « , le Prix national d’excellence, le Prix national de distinction et le Prix national d’encouragement sont revenus respectivement à Essaid Boukhalkhal de Meknès, Mohamed El Attar de Marrakech et à Zahra Ziani de Khemisset .

Pour ce qui est de la catégorie « Habillement et accessoires », les trois prix des meilleurs artisans ont été remportés respectivement par Noura Ezzaim de Fès, Samira Lamrimi de Rabat et Nezha El Alaoui de Casablanca.

Le Prix d’honneur, une sorte d’hommage, est revenu à Ahmed Serghini pour sa contribution au développement et à la promotion de l’artisanat au Maroc.

Cette édition qui a connu la participation de plus de 520 candidats de diverses régions du Maroc, a vu la qualification de 183 produits à la phase finale.

Le Prix National des Meilleurs Artisans, créé en 2011, a récompensé durant ses huit ans d’existence la créativité de centaines de maitres artisans.

