La présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Nezha Hayat, a reçu, ce mardi à Rabat, la décoration de Commandeur de l’ordre du mérite civile, pour son engagement et son travail en faveur du renforcement des relations économiques maroco-espagnoles. Cette décoration a été remise par l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, au nom du Roi d’Espagne Felipe VI, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence de personnalités éminentes du monde de la politique, des affaires, de la diplomatie, de l’art et des médias. Et à cette occasion, Hayat a exprimé sa « profonde gratitude » au Roi d’Espagne Felipe VI pour cette grande distinction qui « illustre la qualité des relations économiques entre le Maroc et l’Espagne », estimant que dans cette dynamique de coopération forte et durable, le marché des capitaux marocains représente un levier de taille pour soutenir les entreprises et les investisseurs espagnols, dont le nombre au Maroc ne cesse de croître, notamment à travers des offres alternatives de financement et des instruments financiers modernes.