Après le succès de l’édition de Laâyoune en novembre 2018, c’est au tour de la ville de Dakhla d’accueillir le Forum d’Affaires Maroc-France qui se tiendra du 23 au 25 octobre 2019 au Palais des Congrès. Plus de 250 participants Français et Marocains sont attendus pour cet événement qui vise à promouvoir les opportunités d’investissement dans la Région. Les participants auront ainsi l’occasion de rencontrer les opérateurs économiques ainsi que les responsables institutionnels locaux. Plusieurs secteurs d’activité seront mis à l’honneur, notamment le secteur halieutique (pêche et transformation des produits de la mer), l’agriculture, le tourisme (hôtellerie, sports nautiques, infrastructures, marketing territorial…), la santé, le transport et la logistique ou encore le commerce et les services. Et parmi les temps forts du Forum, la présentation détaillée du Plan de Développement Régional.