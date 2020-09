Dans le cadre du contexte épidémiologique actuel, Dolidol, leader sur le marché de la literie et de l’ameublement, annonce la mise en place de la technologie exclusive SteriMat, un tunnel de stérilisation, pour répondre aux besoins de ses consommateurs à la recherche de produits à l’hygiène irréprochable. C’est la première fois qu’une société marocaine évoluant dans le secteur des matelas développe une telle technologie.

SteriMat est une technologie de stérilisation qui garantit l’hygiène des matelas vendus sous les marques Dolidol, Kinédorsal et Therapedic. Son procédé, conçu par le laboratoire de recherche et de développement de Dolidol, consiste à faire passer tous les matelas dans un tunnel de stérilisation. Cette dernière s’appuie sur deux technologies approuvées par les ingénieurs de Dolidol : les rayons ultraviolets et une solution hydro alcoolique. Les matelas stérilisés se voient ainsi apposés le tampon SteriMat, un label de qualité reconnaissable pour tous les consommateurs.

Avec SteriMat, Dolidol vient confirmer sa place d’acteur leader de l’innovation sur le marché marocain. La société a déjà été à l’avant-garde à de nombreuses reprises. En 2015, elle a lancé la première banquette en mousse traitée à la lavande. En 2016, elle a conçu le matelas Bioenergy et est devenue la même année la première marque à offrir la garantie à vie sur les salons à ressorts. En 2017, Dolidol a aussi lancé le matelas Pro médical et signé un partenariat avec l’association marocaine des médecins spécialistes du dos et des articulations (SOMAREF).

Dolidol possède la plus grande unité de fabrication en Afrique, avec une capacité de 15 000 tonnes de mousse et 1 million de matelas par an. Ses produits sont commercialisés à travers tout le Maroc grâce à une flotte de plus de 150 camions, 10 agences régionales et un réseau de 50 magasins spécialisés et plus de 1 300 revendeurs. Outre le Maroc, Dolidol fait de l’Afrique un marché de développement. La société est présente en Côte d’Ivoire depuis 2016.

Dolidol est la première entreprise dans le secteur à être certifiée ISO 9001 et a été distinguée à plusieurs reprises par de nombreux prix : Moroccan Logistics Award, Prix du Public (marque la plus appréciée par les consommateurs) et Prix de la Marque de Fabrique.