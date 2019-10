Le Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Qu Dongyu a salué le leadership du Roi Mohammed VI dans le Monde arabe, tout en soulignant qu’il comptait sur la clairvoyance du Souverain pour faire profiter les pays de la région, de l’expertise marocaine et son savoir-faire dans le domaine agricole, d’autant plus que le Maroc a de grandes potentialités agricoles et jouie d’une position géographique stratégique lui permettant de renforcer les liens entre les pays méditerranéens et le monde arabe.

Le DG de la FAO, qui s’exprimait lors de la cérémonie de remise des lettres d’accréditation de Youssef Balla, en sa qualité de Représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, a affirmé son entière disposition à renforcer la coopération avec le Maroc notamment dans le cadre de son initiative ‘‘Hand in Hand’’.