La Chambre de commerce américaine (AmCham) a organisé récemment un déjeuner-débat sur l’Instruction Générale des Opérations de Change 2019 animé par Hassan Boulaknadal, directeur général de l’Office des Changes.

Et à cette occasion, ce dernier a rappelé l’engagement du Maroc dans la voix de l’ouverture sur des marchés internationaux.

Il a ainsi cité les changements importants qui ont été apportés aux politiques économiques et financières du pays, notamment l’ouverture des marchés de capitaux, la libéralisation des opérations financières, la réforme du cadre réglementaire des banques et des marchés financiers et la simplification de la réglementation des changes par l’adoption de l’Instruction Générale des Opérations de Change 2019.

Il a également rassuré les opérateurs économiques que l’Office des Changes est à l’écoute de leurs doléances et qu’il va continuer dans la voix des réformes, la digitalisation des services et surtout des services de proximité en annonçant la bonne nouvelle d’ouvrir un bureau à Casablanca avant la fin de l’année 2019.