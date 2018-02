Infomédiaire Maroc – 15 femmes actives du Réseau des Femmes Professionnelles de l’Eau et de l’Assainissement membres de l’Association Africaines de l’Eau (AAE), ont suivi du 29 janvier au 2 février 2018 à Rabat, un atelier de formation au profit des femmes africaines actives dans le domaine de l’eau. Cette formation a été organisée par l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et l’Institut International de l’Eau et de l’Assainissement (IIEA) relevant de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau (ONEE). Les participantes à cette session sont originaires de 7 pays d’Afrique : Bénin, Burkina-Faso, Guinée, Mali, Niger, la République Démocratique du Congo, et Sénégal. L’objectif de cette formation est de développer les compétences des participantes en matière de gestion et de contrôle de la qualité des eaux.

Rédaction Infomédiaire