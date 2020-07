Les acquisitions immobilières destinées au domaine privé de l’État ont porté en 2019 sur une superficie totale de 134 hectares (Ha) en baisse de 49% par rapport à 2018, selon la Direction des Domaines de l’État (DDE), relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Ces acquisitions d’une valeur de 767 millions de dirhams (MDH) ont été réalisées à l’amiable ou par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, précise la DDE dans son rapport d’activité de l’année 2019, justifiant la récession enregistrée au niveau des acquisitions destinées aux équipements publics par l’effort orienté vers les programmes de développement régionaux.

En détail, le nombre de dossiers des acquisitions immobilières (amiable & expropriation), s’est établi à 264, enregistrant ainsi une régression de l’ordre de 63% par rapport à l’année 2018, poursuit le rapport.

Et d’ajouter que 46 % de la superficie a été acquise à l’amiable et 54% par voie d’expropriation, tandis que 70% des dossiers d’acquisitions ont été réalisés par voie d’expropriation et 30% à l’amiable.

La Direction des Domaines de l’Etat est chargée d’acquérir les biens immeubles nécessaires à la réalisation des équipements publics, administratifs et socio-éducatifs (bâtiments abritant les services administratifs, établissement scolaires, hôpitaux..).

En tant qu’agent foncier de l’Etat, la DDE accomplit un rôle primordial en matière d’accompagnement des politiques de développement économique et social, à travers la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre des stratégies sectorielles, à la réalisation des équipements publics et des projets d’investissement créateurs de richesse et d’emplois.