Infomédiaire Maroc – L’Association TIJARA 2020 a organisé une rencontre avec le directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, Nabyl Lakhdar, et son équipe. L’objectif de la réunion était de présenter l’Association TIJARA 2020, proposer un plan d’actions auprès de l’Administration précitée et débattre sur les difficultés rencontrées par les membres avec les services douaniers.

L’échange constructif des deux parties a mené à l’élaboration d’un plan d’actions qui sera mis en œuvre prochainement :

1. Signer une convention cadre entre TIJARA 2020 et ADII donnant lieu à la constitution d’une commission Adhoc en charge de l’examen et du suivi des actions et des futurs projets communs.

2. Remonter via cette commission toute entrave rencontrée par les membres de TIJARA 2020 dans le cadre de l’accomplissement des formalités de dédouanement.

3. Formation des membres de TIJARA 2020 pour le projet de dématérialisation du process import qui sera appliqué le 1er Janvier 2019. Cette dernière aura lieu en Octobre 2018. La date sera proposée par l’ADII.

4. Accompagnement des membres de TIJARA 2020 pour le processus de catégorisation via un plan de déploiement qui sera communiqué par l’ADII.

5. Engagement d’appui de l’Administration Des Douanes auprès de l’ONSSA en vue rechercher des solutions pour garantir à l’ensemble des membres de TIJARA la possibilité d’enlever les marchandises importées avant les résultats d’analyses de l’ONSSA et d’éviter des charges supplémentaires et des surestaries

6. Propositions de mesures pour encourager les investissements : il a été demandé à TIJARA 2020 de communiquer à l’ADII, ses propositions de mesures d’encouragement des investissements, s’il y a lieu.

Pour rappel, TIJARA 2020 est une association professionnelle des entreprises de distribution des produits de grande consommation. Créée en 2016, cette association se veut un acteur important dans le dialogue avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, et ce dans le cadre de son programme Rawaj Vision 2020 visant le développement du commerce et de la distribution.

Rédaction Infomédiaire