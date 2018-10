Infomédiaire Maroc – Les éléments de la douane opérant au niveau du point de passage Bab Sebta ont saisi, lundi, des reptiles rares qu’un voyageur tentait de faire introduire illégalement au territoire national, a-t-on appris de source douanière.

Selon cette source, les éléments de la douane ont réussi à arrêter, lors d’une fouille de routine, un citoyen marocain qui tentait de faire introduire quatre pythons royaux, considérés comme des animaux de compagnie, et quatre lézards, ajoutant que l’intéressé dissimulait les reptiles dans un sac en tissu enfoui dans un sac en plastique.

L’importation de ce genre de reptiles est régie par la loi 29.05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce. Elle fait également l’objet de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, a précisé la même source.

Et d’ajouter que l’intéressé a déclaré qu’il entendait « introduire ces reptiles au Maroc pour les joindre à sa collection privée », faisant savoir que les animaux ont été remis aux services régionaux du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification.

Rédaction Infomédiaire