Infomédiaire Maroc – Mohamed LACHAM a été élu, Vendredi 28 Septembre 2018 à Casablanca, président de l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA) et ce au terme de l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective.

Membre du conseil d’administration de l’AMICA depuis 2012, et Directeur Général de la société Afrique Câbles, filiale du groupe Ynna Holding opérant dans la fabrication et la commercialisation de batteries de démarrage sous la marque ELECTRA ; Mohamed LACHAM, au regard de son expérience et sa connaissance du secteur Automobile compte réaliser avec l’équipe élue un programme ambitieux pour consolider le développement d’un secteur structurant pour notre pays.

«L’AMICA, tous pour un secteur Automobile Marocain compétitif et attractif à l’international», tel est l’intitulé du programme du nouveau Président élu de l’AMICA. Les grands axes de ce dernier, soutenus par l’esprit fédérateur qui animera désormais toutes les composantes de l’Association, soulignent l’orientation vers un changement positif pour le secteur Automobile en filigrane de la politique industrielle du Royaume initiée par le Ministère de l’industrie du Commerce de l’investissement et de l’économie numérique afin de positionner le Maroc en tant que plateforme automobile Mondiale.

Lors de cette assemblée, et conformément aux statuts de l’Association, les adhérents ont procédé également à l’élection du nouveau bureau de l’Association qui se compose comme suit :

Le Bureau

Mohamed LACHAM (Afrique Câbles) Président

Rachid MACHOU (ANTOLIN) Vice-Président

Hakim ABDELMOUMEN (INDUVER) Vice-Président

Youssef HEDDA (NP MOROCCO) Vice-Président

Ihssan SAOUD (Lear Automotive Morocco) Secrétaire Général

Jamal Eddine ZERKTI (OMR MOROCCO) Secrétaire Général Adjoint

Saad AIOUCHE (SIGMA ACCESSOIRES) Trésorier Général

Hakim RIHANE (ARAYMOND MAROC) Trésorier Général Adjoint

Ayoub DAOUDI (TE CONNECTIVITY)

Hicham ZERHOUNI (DENSO)

Taoufik LAAMIRI (FAURECIA)

Rédaction Infomédiaire