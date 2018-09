Infomédiaire Maroc – La ville de Marrakech abritera, du 10 au 12 octobre prochain, la 13ème Conférence internationale des Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) qui sera axée sur l’élargissement de l’espace civil et la protection des défenseurs des droits de l’Homme, avec un accent particulier mis sur le rôle de la femme et des INDH en la matière.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette Conférence est organisée en coopération entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme et l’Alliance mondiale des INDH.

Ce conclave se veut un cadre propice pour les Institutions nationales des droits de l’Homme pour examiner les rôles des INDH dans l’élargissement de l’espace civil et la protection des défenseurs des droits humains, avec un focus spécial sur la gent féminine, indique un communiqué du CNDH.

Selon la même source, cette conférence verra la participation d’Institutions nationales des quatre coins du monde, des réseaux régionaux des INDH, outre des partenaires et experts de l’ONU et d’ONGs, de défenseurs de Droits de l’Homme et des représentants d’instances internationales, régionales et nationales.

A noter que les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l’adoption de la déclaration de Marrakech, qui comportera les principales conclusions et recommandations de cette rencontre internationale, ajoute le communiqué.

La Conférence internationale des institutions nationales des droits de l’Homme s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’Homme, du 25ème anniversaire de l’adoption des principes de Paris et la mise en place du réseau mondial des INDH ainsi que du 20ème anniversaire de la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, rappelle la même source.

Rédaction Infomédiaire