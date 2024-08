Jamais deux sans trois ! DS Automobiles, grand acteur dans le secteur automobile premium, lance la troisième édition de l’appel à création DS ART TALENTS. Cette année encore, DS Automobiles Maroc, célèbre de nouveaux talents dans les domaines de la photographie et de la peinture avec une nouveauté pour cette nouvelle édition : le design.

Ce concours artistique qui met en lumière les jeunes artistes, renforce l’engagement de DS Automobiles envers l’innovation et l’esprit d’avant-gardisme.

En soutenant ces trois disciplines artistiques, DS Automobiles contribue activement à enrichir la scène culturelle marocaine : la photographie révélant une richesse de perspectives et d’émotions, capturant des moments uniques et inspirants. De même, la peinture offrant une palette variée d’expressions artistiques et le design pour encourager l’innovation esthétique et fonctionnelle, stimulant ainsi la créativité.

La pérennité de l’initiative DS ART TALENTS montre l’implication à long terme de DS Automobiles envers la promotion des arts et des talents locaux en offrant aux lauréats un accompagnement 360 sur toute l’année.

Pour rappel, comme pour les 2 éditions précédentes, l’appel à candidature se déroule en trois phases :

Phase 1 : Tout d’abord, un appel à candidature ouvert au grand public du 9 juillet 2024 au 5 septembre 2024, où les participants soumettent leurs dossiers et portfolios sur dsautomobiles.ma.

Phase 2 : Une liste de 12 candidats, 4 finalistes de chaque discipline est présélectionnée pour la phase finale et sont challengés en créant une œuvre en réponse au nouveau thème de la 3èmé édition, l’annonce du thème est faite après celle des finalistes.

Phase 3 : Les finalistes sont invités lors de l’AWARDS CERMONY qui se déroule chaque année à

Casablanca à présenter et défendre leurs œuvres face à un jury d’exception composé de :

Mous LAMRABAT :

Photographe belgo-marocain dont le travail se caractérise par un style de portrait audacieux et distinctif. Après avoir terminé ses études d’architecte d’intérieur, il s’est intéressé de plus en plus à la photographie et s’est plongé dans le monde de la mode.

Son travail reflète sa nature exploratrice et créative, produisant des portraits qui prennent vie à travers une variété de références à la culture pop et à la mode. Ses portraits mettent également en scène des sujets vêtus d’un mélange de vêtements occidentaux et traditionnels, situés dans des décors et des paysages marocains naturalistes.

Mous Lamrabat façonne un univers parallèle, filtrant sa propre marque multiculturelle à travers l’humour, l’empathie et l’irrévérence.

Ghizlan EL MEZOUARI EL GLAOUI :

Ghizlan El Glaoui artiste connue pour ses portraits peints aux couleurs riches et expressives. Sa maîtrise de la lumière et de la texture fait le lien entre l’ancien et le moderne.

Fille du célèbre peintre Hassan El Glaoui, Ghizlan a été fortement influencée par son père ainsi que par de grands artistes tels que Modigliani, Botticelli, Klimt et Da Vinci qui ont inspiré l’utilisation des lignes et des textures.

Elle est particulièrement reconnue pour ses portraits de femmes, notamment des femmes berbères, des geishas et des icônes d’Hollywood, ainsi que pour ses représentations de la faune et de la flore, notamment les palmiers, qui ont une signification personnelle et culturelle profonde pour elle.

Younes DURET :

Younes Duret est un designer marocain maîtrisant les aspects du design dans sa globalité (produit, graphisme, architecture intérieure…) et les contraintes industrielles liées à la production en série. Dès le début de sa carrière, son travail de création s’est orienté vers un concept innovant d’interculturalité dont il est lui-même en quelque sorte le « produit ». Portant depuis toujours un double regard sur son époque à la lumière des valeurs qu’il s’est forgé en confrontant celles de ses deux pays d’origine avec la réalité du monde et son expérience de la vie, il envisage le design comme une recherche fondée sur l’apprentissage par l’autre et l’ailleurs. Acquise au fil des années, l’implique désormais dans des projets tant au niveau national qu’international.

Myriem HIMMICH :

Ayant grandi à Rabat, à 18 ans, elle part à Paris pour étudier et obtient un master en Évaluation et Gestion de Projet. En 2015, après la naissance de son fils, elle quitte son poste de Project Manager pour se consacrer à la photographie, sa passion après la danse.

Ses portraits, reconnus pour capturer les émotions et la beauté, lui valent des surnoms poétiques et une reconnaissance internationale, notamment lors de la Fashion Week à Paris. En 2019, elle déménage en Irlande, une expérience spirituelle influençant son art. Puis, en 2021, Myriem retourne au Maroc et ouvre une galerie d’art à Casablanca, mettant en lumière des artistes marocains et internationaux à travers des expositions variées.

Khadija DINIA :

Khadija Dinia, cofondatrice de MYLUXURYLIFE, est une exploratrice du beau sous toutes ses formes. Avec une plume aiguisée et un regard curieux, elle redéfinit le luxe en le libérant de ses clichés pour en révéler l’essence : le temps, le bien-être, l’authenticité. Sa dernière création, le 1er Travel Guide interactif, est une invitation à découvrir le Maroc avec élégance et simplicité. Passionnée d’histoire, d’automobile et de voyages, Khadija a fait ses armes dans la presse féminine avant de voler de ses propres ailes en tant que journaliste indépendante et chroniqueuse, partageant son univers avec un public en quête de sens et de beauté.

Finalement, à l’issus de la cérémonie DS AWARDS, 3 grands gagnants seront nommés ; 1 pour chaque discipline, ainsi qu’un titre pour le prix du public décerné par les votes des internautes. Les 3 lauréats bénéficieront de :