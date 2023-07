En 2022, les équipes de DS Automobiles Maroc ont lancé un appel à candidatures auprès de jeunes artistes marocains passionnés par les disciplines de la peinture et de la photographie.

Dès la première édition de DS ART TALENTS, solliciter la force d’innovation des métiers d’art par un défi technique et esthétique a permis d’approfondir le lien de créativité et d’innovation entre DS Automobiles et ces passionnés de peinture et de photographie, établis ou émergents, de la scène créative des disciplines de la peinture et de la photographie.

Le jury de la 1re édition a désigné Ilyass Baha et Naoual Bazzi comme lauréats et ont bénéficié tous deux d’un accompagnement de la marque DS Automobiles ainsi que du mentoring du président du jury de l’édition 2022 ; l’artiste peintre Mohammed MOURABITI à travers une résidence artistique de plusieurs jours dans l’eldorado des artistes « AL MAQAM ».

À partir de juin 2023, la marque DS Automobiles lance la 2e édition d’appel à candidatures DS ART TALENTS pour les disciplines de peinture et de photographie ; trois étapes viendront rythmer l’appel à candidatures.

Dans un premier temps, les candidats devront s’inscrire sur dossier accompagné de leur portfolio sur le site dédié du 22 juin au 23 juillet 2023.

En deuxième étape, un comité interne désignera dix participants qui devront réaliser une œuvre chacun selon un thème qui leur sera annoncé par la marque.

Finalement lors de la DS AWARDS Ceremony, le jury désignera les lauréats du concours, à qui DS Automobiles offrira un accompagnement en communication, une exposition à la DS Gallery, ainsi qu’une dotation de 20 000 DH.

Pour apporter de la nouveauté à cette édition, une surprise sera dévoilée lors de la deuxième étape du concours et adressée à la communauté DS Maroc sur les comptes officiels de la marque.

L’appel à candidatures DS ART TALENTS est réservé aux artistes marocains, résidents au Maroc. Les participants peuvent s’inscrire sur la plateforme dédiée du 22 juin au 23 juillet 2023.