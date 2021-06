Depuis plus de 10 ans, Ténor Group accompagne ses clients dans le développement de leurs applicatifs et leur stratégie d’acquisition et de rétention client, à travers ses entités Isosell et Accolade.

En 2021, les structures de ce pôle changent de nom et se regroupent pour devenir ARIA, le centre de services axé sur le digital, qui offre à ses clients des solutions toujours plus innovantes.

ARIA, c’est un engagement vers la performance doublé d’une approche digitale et voix.

La structure s’articule autour de trois lignes de services :

L’acquisition client : télémarketing et marketing digital

: télémarketing et marketing digital Le service client : service après-vente, hotline technique, suivi des demandes…

service après-vente, hotline technique, suivi des demandes… Le développement informatique : test et développement d’applications mobiles et web

En 2020, le groupe réalise un CA de 13 millions d’Euros, et compte 900 personnes. Il est actuellement en pleine campagne de recrutement de jeunes talents pour compléter son équipe de digital natives.