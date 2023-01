Emirates a annoncé une nouvelle offre passionnante pour les voyageurs marocains qui prévoient de commencer 2023 avec de nouvelles expériences lors de leur prochain séjour à Dubaï.

« A partir d’aujourd’hui jusqu’au 29 janvier 2023, les voyageurs qui prennent des billets aller-retour avec Emirates pour se rendre à Dubaï ou une autre destination avec une escale à Dubaï pourront également profiter d’un accès offert aux trois des attractions les plus populaires de la ville : la vue depuis At the Top, Burj Khalifa, l’expérience Dubai Fountain Boardwalk et une excursion de 45 minutes avec The Yellow Boats Atlantis Blast Tour », indique la compagnie dans un communiqué.

At the Top, Burj Khalifa : cela permet d’admirer Dubaï depuis le sommet du plus haut bâtiment du monde et de profiter des vues panoramiques de toute la ville, de ses plages immaculées jusqu’à la merveilleuse Marina de Dubai. On peut aussi terminer ensuite la visite par un café et une viennoiserie pour le petit déjeuner au 125e étage.

The Dubai Fountains Boardwalk Experience: Il s’agit d’une plateforme flottante de plus de 900 pieds de long, située au niveau de la superbe fontaine de Dubaï. The Boardwalk permet aux visiteurs de se rapprocher des célèbres spectacles d’eau, de musique et de lumière de Burj Khalifa et d’apprécier les captivants jets d’eaux du bassin d’une superficie de 12 hectares du lac Burj avec plus de 1000 modèles différents de jets d’eau.

The Yellow Boats Atlantis Blast Tour: Admirer la ligne d’horizon de Dubaï depuis la côte lors d’une expérience palpitante de 45 minutes qui fera traverser la Marina de Dubaï jusqu’à Palm Jumeirah et autour d’Atlantis the Palm. Les visiteurs peuvent régaler leurs yeux avec les paysages grandioses et apprendre davantage sur l’histoire architecturale et des histoires racontées par un guide expert, tout en profitant des rayons du soleil et du profond de l’histoire culturelle de la région.

Et de noter que cette offre spéciale est valable pour tous les billets aller-retour à destination ou en escale à Dubaï, achetés en utilisant le code EKDXB23 jusqu’au 29 janvier 2023. L’offre est disponible pour les réservations effectuées sur emirates.com/ma, via le centre d’appels Emirates ou les agences de voyage partenaires, pour les voyages effectués entre le 18 janvier 2023 et le 31 mars 2023. Des offres similaires seront disponibles dans les mois à venir, pour bénéficier au maximum d’une escapade au soleil d’hiver à Dubaï avec Emirates.

Explore more of Dubai with Emirates Avec Emirates il y a toujours quelque chose pour chaque voyageur qui visite Dubaï cet hiver. Des plages baignées de soleil aux activités patrimoniales, en passant par une hospitalité de classe mondiale et des installations de loisirs, Dubaï offre une variété d’expériences de classe mondiale.

My Emirates Winter Pass: Les passagers voyageant verso ou via Dubaï peuvent simplement présenter leur carte d’embarquement et une pièce d’identité valide à des centaines de commerces, de loisirs et de restaurants, ainsi qu’à des attractions célèbres et des spas luxueux pour profiter de réductions dans tout Dubaï et les E.A.U. Toutes les offres My Emirates Pass sont disponibles sur le site : www.emirates.com/myemiratespass.

Pour Emirates Holidays, les clients peuvent réserver leurs vacances à Dubaï par le biais d’Emirates Holidays. Toutes les offres d’Emirates Holidays comprennent des options de réservation flexibles. Et pour une plus grande tranquillité d’esprit, l’équipe du service 24/7 On Holiday est disponible pour aider les vacanciers à chaque instant de leur voyage.

S’agissant des Partenaires Skywards, les membres du programme de fidélité primé d’Emirates, Skywards, peuvent gagner des Miles sur leurs dépenses quotidiennes dans les points de vente aux EAU, et échanger ces Miles contre des billets de récompense, des surclassements, ainsi que des billets pour des concerts et des événements sportifs (https://www.emirates.com/ma/french/skywards/).

Emirates a repris ses opérations en toute sécurité vers plus de 130 destinations, sur six continents, et assure actuellement des vols quotidiens entre Casablanca et Dubaï, rappelle le communiqué, notant que pour plus d’informations le site emirates.com/ma est disponible. Les billets peuvent être achetés sur emirates.com/ma, Bureau de vente d’Emirates, par l’intermédiaire des agences de voyage ou par l’intermédiaire des agences de voyage en ligne.