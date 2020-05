L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï, qui devait initialement démarrer le 20 octobre prochain, va être reportée d’un an, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le Bureau international des expositions (BIE).

“Le report de l’Expo 2020 Dubaï au 1er octobre 2021 – 31 mars 2022 sera formellement approuvé par le Bureau International des Expositions (BIE), la résolution ayant obtenu à ce jour plus du seuil des deux-tiers requis”, indique l’organisation internationale dans un communiqué.

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, les Émirats arabes unis avaient officiellement demandé début avril le report d’un an de l’Exposition universelle.

Sur proposition de la Commission Exécutive du BIE, le vote à distance de l’Assemblée Générale du BIE a commencé le 24 avril et se terminera le 29 mai.

Les membres de la Commission Exécutive du Bureau International des Expositions avaient proposé à l’unanimité le report de l’Expo 2020 Dubaï aux dates proposées par le gouvernement des Émirats arabes unis, explique l’organisation internationale.

Les Emirats arabes unis ont enregistré jusqu’à présent plus de 14.000 infections au Covid-19 et 126 décès, selon le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires.

Fondé en 1928, le BIE dont le siège est situé à Paris, est l’Organisation Intergouvernementale chargée de superviser et réglementer toutes les Expositions internationales de nature non commerciale et qui durent plus de 3 semaines.

Aujourd’hui, quatre principaux types d’Expos sont organisés sous les auspices du BIE: les Expositions Universelles, les Expositions Spécialisées, les Expositions Horticoles et la Triennale di Milano.