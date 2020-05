La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d’avril en baisse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant respectivement 3,13% et 3,23%.

Ainsi, au terme des 22 séances du mois d’avril, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 9.400,70 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 7.622,32 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -22,77% et -23,16% respectivement.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 3,52% à 8.250,59 points et le FTSE Morocco All-Liquid a baissé de 2,55% à 8.048,94 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” s’est replié, quant à lui, de 5,11% à 704,37 points.

Sur le plan sectoriel, 16 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé dans le rouge, tandis que seulement 6 ont pu échapper à la baisse.

Le secteur des “Loisirs et Hôtels”, représenté par Risma, a accusé le plus fort recul de la période (-19,43%). L’opérateur touristique, durement touché par la crise sanitaire du Covid-19, a abandonné 53,53% depuis le début de l’année, dont -51,03% entre mars et Avril.

En outre, le secteur “Transport” a chuté de 15,85%, affaibli par ses deux titres CTM (-16,52%) et Timar (-3,27%). Derrière, l’indice des “Services aux collectivités” s’est replié de 15,79%, fragilisé par son unique titre Lydec.

Parmi les baisses du mois figurent également les secteurs de “Participation et Promotion immobilière” (-11,73%), des Mines (-8,87%) et des “Banques” (-6,82%). Pour ce dernier, à l’exception de Bmci (+0,19%), toutes ses valeurs ont affiché grise mine. Ainsi, Bank Of Africa a perdu 15,74%, CIH a abandonné (8,68%), CDM -6,57%, BCP -5,56% et Attijariwafa Bank -4,22%.

A l’opposé, le secteur d'”Electricité” (+6,92%) a affiché la plus forte hausse d’avril (représenté par Taqa Morocco), suivi des secteurs de “Chimie” avec +4,74%, d'”Agroalimentaire/Production” (+3,19%), d'”Industrie Pharmaceutique” (+2,15%), des “Télécommunications” (+1,34%) et enfin celui des “Matériels, Logiciels et Services informatiques” (+1,29%).

S’agissant de la capitalisation boursière, elle a avoisiné les 488,273 milliards de dirhams (MMDH) en avril, contre 504,32 MMDH un mois auparavant.

De son côté, le volume global des échanges s’est établi à plus de 2,56 MMDH, dominé par les transactions portant sur Attijariwafa bank (20,86%), Itissalat Al-Maghrib (12,14%), Ciments du Maroc (7,5%), BCP (4,98%) et Label Vie (4,86%).

Aux valeurs individuelles, Lesieur Cristal a affiché une hausse 7,69% à 140 DH, devançant Taqa Morocco (+6,92% à 850 DH), Snep (+5,26% à 450 DH), Sonasid (+4,39% à 205,65 DH) et Stroc Industrie (4,77% à 11,42 DH).

En revanche, le titre de Risma a accusé la plus lourde baisse (-19,43% à 79 DH), suivi de CTM (-16,52% à 592,7 DH), Lydec (-15,79% à 320 DH), Bank Of Africa (-15,74% à 131,45 DH) et Minière Touissit (-13,95% à 950 DH).