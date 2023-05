Le Maroc se positionne 69e pour ce qui est du commerce électronique dans le monde. D’après les données de la plateforme « ecommerceDB », les recettes générées par l’e-commerce au Maroc devraient s’établir à 1,88 milliard de dollars à fin 2023.

EcommerceDB indique que le royaume devrait afficher une croissance annuelle de 13,6 % pour la période 2023-2027, totalisant un total de 3,13 milliards de dollars de transactions.

Cinq secteurs se partagent les transactions effectuées au Maroc, à savoir l’électronique et les médias, qui totalisent 47,9 % des opérations, suivi par la mode (20 %), les jouets, hobbies et bricolage (12,3 %), les meubles et électroménager (10,1 %) et l’alimentation et les soins personnels (9,7 %).

En ce qui concerne les magasins en ligne les plus performants en termes de ventes, Electroplanet vient en tête avec 34 millions de dollars de transactions effectuées, suivi par la plateforme chinoise Shein (21,6 M$) et Jumia (14,5 M$). Les trois sites représentent 36,1 % du chiffre d’affaires des 100 magasins en ligne les plus imposants au Maroc.

Durant la 3e édition des EDGE Research Days, organisée le 26 mai à Casablanca, Moncef Belkhayat, président de Dislog Group a indiqué que le commerce traditionnel reste largement dominant au Maroc. 85 % des opérations s’effectuent encore par voie traditionnelle, alors que 15 % passent par des canaux modernes.

Par ailleurs, il est à noter que durant la période du confinement, les opérations commerciales en ligne ont connu un vrai boom, affichant une croissance de 46 % durant l’année 2020.