Israël et le Maroc ont signé lundi trois accords pour renforcer leur coopération dans le secteur des transports, a annoncé le ministère israélien des Transports et de la Sécurité routière dans un communiqué.

Ces accords ont été signés à Rabat par Mohammed Abdeljalil, le ministre des Transports et de la Logistique, et Miri Regev, la ministre israélienne des Transports.

Le premier des trois accords porte sur la coopération commerciale maritime et vise à renforcer les relations commerciales maritimes entre les deux pays et à encourager les liaisons directes entre les ports maritimes. Il favorise également les échanges de connaissances et d’expériences en matière de logistique maritime et portuaire, les recherches communes et les contacts entre professionnels du transport maritime.

Le deuxième accord, qui traite de la sécurité routière et de l’innovation, vise quant à lui à renforcer la coopération dans les stratégies de gestion de la sécurité routière, l’intégration de technologies innovantes, la planification urbaine et des infrastructures, les enquêtes sur les accidents d’automobiles, et à encourager la recherche et l’innovation en matière de sécurité routière.

Le troisième accord porte sur la reconnaissance mutuelle et la conversion des permis de conduire. Aux termes de ce dernier texte, les conducteurs israéliens et marocains pourront utiliser leur permis d’origine dans l’autre pays ou le convertir en permis local.