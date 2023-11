Les travaux de la première édition de l’International e-Health Forum (Forum international de la santé digitale) ont été ouverts, ce mercredi à Rabat, avec la participation de 50 exposants, 20 start-ups et plus de 120 intervenants nationaux et internationaux, dont plusieurs compétences marocaines du monde.

Organisé à l’initiative du Centre d’innovation en e-santé de l’Université Mohammed V – UM5 de Rabat en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ce forum est une occasion de partager les derniers développements du secteur de la santé au Maroc, à travers le prisme du « HealTech », dans un contexte de réforme profonde du système de santé national et des chantiers d’envergure de digitalisation de la santé à travers une trentaine de conférences et panels.

Le temps de deux jours, les participants à ce conclave vont débattre de plusieurs thématiques relatives notamment à l’impact de l’intelligence artificielle sur la cardiologie, l’intelligence artificielle et la robotique en santé, ainsi que sur les moyens de choisir le bon système d’information sur la santé.

Cet événement, qui abrite un espace d’exposition au profit des différentes institutions et professionnels, offre aux 3.000 visiteurs prévus de networker dans le cadre de multiples rencontres B2B, entre acteurs du monde de la santé, les industriels et les startups.

Premier du genre au Maroc, ce forum est organisé avec le soutien de plusieurs partenaires stratégiques, ministères, établissements publics, acteurs économiques concernés.