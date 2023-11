« Robuste, outdoor, cool et éco-smart ». C’est en ces termes que Denis Le Vot, directeur général de la marque Dacia, décrit le nouveau Duster.

Il est vrai que le Duster est une véritable success-story. Avec des ventes en croissance régulière, Duster était en 2022 le SUV le plus vendu en Europe, tous segments confondus, sur le marché des particuliers. Près de 1000 Duster sortent chaque jour des lignes de production de l’usine Dacia de Pitesti en Roumanie, soit environ un véhicule toutes les minutes.

Selon les informations de L’Infomédiaire, le nouveau Duster sera disponible en Europe durant le premier semestre 2024 après sa présentation au Salon de Genêve. Il sera commercialisé au Maroc entre fin 2024 et début 2025, uniquement en version Diesel dans un premier temps.

Par ailleurs, Denis Le Vot a confié à L’Infomédiaire qu’elle ne sera pas produite au Maroc, étant donné que la stratégie de Dacia est déjà définie avec les Joger, Sandero et Logan qui sont produits au Maroc.

Un design réinventé

Duster réinvente son design. Il conserve toutes les qualités esthétiques qui ont fait le succès des précédentes générations, notamment son solide caractère de robuste SUV, mais les porte plus haut, plus loin, plus fort en adoptant la nouvelle identité du design Dacia. Le nouveau Duster affirme fièrement son design réinventé.

David Durand, Directeur Design Dacia: « avant même de travailler sur le style du nouveau Duster, nous avons travaillé sur ses proportions afin de lui donner une posture fort, etc. Commencer par trouver les bonnes proportions évite d’avoir recours ensuite à des artifices de style ».

Et de poursuivre: « nous avons cherché à établir une vraie cohérence de design entre l’extérieur et l’intérieur. Le style de l’habitacle est tendu, robuste et donne un véritable sentiment de protection ».

Le nouveau Duster, un bond en avant grâce à la plateforme CMF-B

Le nouveau Duster bénéficie de la plateforme CMF-B qui est au cœur de la stratégie industrielle de Dacia. Introduite sur les dernières Sandero et Logan, puis adoptée pour Jogger, cette plateforme compétitive et extrêmement flexible offre une grande agilité à la marque et lui permet de déployer de façon optimale son ambitieux plan produit.

Un habitacle plus digital et plus connecté

Un tableau de bord numérique : le nouveau Duster inaugure un tableau de bord numérique de 7 pouces, en couleurs, personnalisable, qui permet d’afficher de façon idéale les informations que le conducteur juge les plus utiles. Ce tableau de bord numérique est monté en série sur le nouveau Duster à partir de la finition Expression. Sur tous les niveaux de finition, le conducteur dispose d’un emplacement dédié pour son téléphone.

YouClip, les nouveaux accessoires malins « à la Dacia »

Les ingénieurs de Dacia ont inventé YouClip, un système simple et astucieux qui permet de fixer de nombreux accessoires dédiés à des endroits clés dans l’habitacle, de façon pratique et solide. Le nouveau Duster est équipé en série de 4 (finition Essential) ou 6 points de fixations YouClip en monte usine (un en planche de bord, un en flanc de console côté passager, un à l’arrière de la console centrale, deux dans le coffre sur les côtés gauche et droit et un à l’intérieur de la porte de coffre). On peut ensuite rajouter 2 points grâce au support appui tête accessoire.

Ils peuvent recevoir un support tablette tactile, une pochette de rangement, un support smartphone avec ou sans chargeur à induction, ou un astucieux dispositif « 3 en 1 » qui combine un porte-gobelet, un crochet pour sac et une lampe nomade. Cet ingénieux système « 3 en 1 » est de série sur Duster Extreme. Tous ces accessoires compatibles YouClip sont disponibles dans le réseau Dacia.