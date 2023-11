Eagle Hills vient de révéler son projet Tanja Waterfront, qui surplombe la baie de Tanger.

« Avec des vues spectaculaires sur la Méditerranée, Tanja Waterfront est un programme unique et polyvalent à Tanger, offrant des composantes hôtelières et résidentielles de luxe, une expérience shopping en plein air et une variété d’équipements de loisirs haut de gamme », indique un communiqué de la société privée d’investissement et de développement immobilier.

« Les aménagements et services de cette nouvelle adresse incontournable vont contribuer à faire de Tanger une destination premium et tendance dans la région », fait-on savoir.

« Adossé à Tanja Marina Bay, le projet s’étend sur 28 hectares et s’appuie sur un positionnement unique, inspiré de l’héritage culturel de Tanger et de son renouveau avec des composantes variées qui répondent à tous les besoins », poursuit le communiqué.

« Son offre s’incarne dans ses composantes résidentielles de luxe, ses deux hôtels de classe mondiale, tel que The Bristol Luxury Hotels & Resorts Tangier, son mall et ses boutiques haut-de-gamme, ainsi que son centre de conférence et sa large variété d’équipements et de loisirs premium », ajoute-t-on.

Tanja Waterfront fait partie intégrante du projet d’aménagement pour la reconversion et la requalification de la zone portuaire de Tanger ville, tout en mettant en valeur l’héritage historique de la Médina et en créant un lien unique entre la ville et la mer.

Au cœur de ce développement urbain remarquable se trouve « Tanja Alya », un pôle central qui abrite des résidences de luxe et des espaces commerciaux.

Tanja Waterfront vibrera aussi à travers ses 40.000 m2 d’espaces consacrés au retail. Avec un mall, un cinéma dernière génération, un espace commercial en plein air et de nombreuses marques et boutiques internationales, « le projet est un écrin fabuleux pour les familles qui veulent profiter d’une séance shopping en flânant le long des promenades en front de mer ».

Eagle Hills développe actuellement la première phase de Tanja Waterfront qui est baptisée « Tanja UNO et Tanja DIA » et qui connait un grand succès commercial. Les livraisons de « Tanja UNO » débuteront dès la fin de l’année en cours.

En août dernier, la société avait dévoilé une nouvelle phase de ce projet: il s’agit de « Tanja ALYA » qui connait, à son tour, un grand succès commercial.