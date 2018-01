Infomédiaire Maroc – Le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau s’emploie à parachever les travaux de construction de 4 grands barrages d’une capacité de près d’un milliard de m3, qui permettront de garantir la sécurité hydrique au niveau du bassin hydraulique du Loukkos, a affirmé la secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, Charafat Afailal.

Cette dernière a précisé qu’il s’agit des barrages de Ghiss, Martil, Dar Khrofa et de Kharroub, en plus du barrage de Moulay Bouchta dont les travaux de réalisation sont déjà achevés. Ces infrastructures importances permettront de mobiliser des ressources en eau supplémentaires pour satisfaire les besoins en eau potable de la région, à moyen et long termes, et d’irriguer plus de 22 000 hectares, a-t-elle souligné, ajoutant qu’il a été aussi procédé à la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer, afin d’approvisionner en eau potable la ville d’Al Hoceima et les centres avoisinants, et ce à moyen terme.

Rédaction Infomédiaire