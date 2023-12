Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a adressé, mardi 26 décembre, aux directeurs généraux des régies autonomes et des sociétés délégataires de distribution d’eau et d’électricité, une nouvelle circulaire relative à la prise en charge des frais de paiement des factures via les canaux alternatifs de recouvrement.

Parvenue à l’Infomédiaire, cette correspondance, qui rappelle la décision du ministère de confier aux distributeurs d’eau et d’électricité la prise en charge totale des frais de paiement des factures, annonce les tarifs et les taux appliqués à compter du 1er janvier 2024. Ceci, « après des négociations avec les différentes parties prenantes notamment, le Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM), les Banques et le CMI », indique-t-on.

Ainsi, les nouveaux tarifs et taux appliqués se présentent comme suit: