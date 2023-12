Le DoubleTree by Hilton Benguerir Hôtel & Résidences a annoncé, ce mercredi 27 décembre, la nomination de Mohamed Daly en tant que directeur général.

Mohamed Daly a débuté sa carrière dans l’hôtellerie en 2008 en effectuant des stages en Allemagne et à Malte. Il a été directeur adjoint de la restauration au Mövenpick Hotel Gammarth en Tunisie, avant de rejoindre Hilton en 2016 en tant que directeur du cluster de l’alimentation et des boissons, supervisant six restaurants au Hilton Tanger City Center Hôtel & Résidences et au Hilton Garden Inn Tanger City Center, fait savoir un communiqué du groupe hôtelier.

Daly a été promu directeur d’hôtel des deux établissements en 2021, précise-t-on.

« Il rejoint ainsi l’équipe de Benguerir avec plus d’une décennie d’expérience dans l’hôtellerie et dirigera une équipe dévouée d’hôteliers au premier hôtel DoubleTree by Hilton au Maroc », lit-on dans le communiqué.

A noter que le DoubleTree by Hilton Benguerir Hôtel & Résidences est situé sur le campus de l’Université Polytechnique Mohammed VI, au coeur de la nouvelle ville verte de Benguerir. L’établissement dispose de 215 logements.