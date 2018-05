Infomediaire Maroc – Une enveloppe budgétaire de 106 milliards de dirhams (MMDH) a été allouée pour satisfaire les besoins en eau à l’horizon 2025, a indiqué le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah. Répondant à une question orale à la chambre des représentants sur la hausse des tarifs de l’eau et de l’électricité, Rebbah a affirmé que les gouvernements actuel et précédent ont décidé de n’opérer aucune hausse des prix, malgré les problématiques liées à la production.

L’eau et l’électricité sont vendus à un prix qui ne correspond pas au coût réel et qui prend en considération le pouvoir d’achat des citoyens, a-t-il précisé, assurant que les prix sont réglementés et contrôlés.

Le ministre a également noté que 70% des citoyens paient leurs factures dans le cadre de la tranche sociale, qui n’a subi aucune augmentation sous le gouvernement précédent, assurant que les tarifs de l’eau de l’électricité n’ont enregistré aucune hausse.

Rédaction Infomediaire.