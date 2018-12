Infomédiaire Maroc – L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé une convention de crédit d’un montant de 50 millions d’euros pour la réalisation du programme d’extension et d’amélioration des performances et de la résilience du service d’eau potable dans les provinces du nord du Maroc.

Cette convention, signée lors d’une cérémonie en présence du directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et du directeur de l’AFD au Maroc, Mihoub Mezouaghi, contribuera à généraliser l’accès à l’eau potable dans les zones rurales des provinces d’Al-Hoceima, Driouch, Nador et Taounate, indique lundi un communiqué de l’ONEE.

D’autre part, ce prêt contribuera à renforcer la production dans les zones urbaines, augmenter l’autonomie de stockage dans les quatre provinces et améliorer les performances des installations d’alimentation en eau potable, fait savoir la même source. Ce programme qui bénéficiera à une population d’environ 300 000 habitants, dont près de la moitié en milieu rural et l’autre en milieu urbain, favorisera la résilience au changement climatique des quatre provinces concernées et permettra de mobiliser des ressources superficielles, précise le communiqué. Rappelant que l’enveloppe globale mobilisée auprès de l’AFD pour le secteur de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement a atteint 3 milliards de dirhams, l’ONEE note que ce nouveau concours financier vient confirmer la volonté des deux parties de renforcer leurs relations de coopération.

