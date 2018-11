Infomédiaire Maroc – L’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable et la société Amendis ont affirmé, mardi dans un communiqué conjoint, que l’eau distribuée au niveau de Tanger et ses environs “est conforme aux normes de qualité applicables au niveau national”.

Le communiqué souligne que “l’analyse, par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes, des échantillons prélevés à partir de divers points de distribution, et à travers le réseau, confirment que l’eau potable est saine et conforme aux normes de qualité applicables au niveau national”.

Le communiqué souligne que l’approvisionnement des habitants de la ville de Tanger et ses environs en eau potable passe par deux étapes, l’étape de production effectuée par l’ONEE, et celle de réception et de distribution effectuée par la société Amendis.

Les deux parties ont souligné qu' »au cours des deux phases, l’eau est soumise à un contrôle permanent par des laboratoires locaux situés aux unités principales de production relevant de l’ONEE, ainsi qu’à un contrôle périodique par un laboratoire central accrédité relevant de l’Office ».

Au niveau de la distribution, Amendis effectue, à travers son laboratoire, un contrôle permanent de la qualité de l’eau distribuée, précise le communiqué, notant que les services compétents de la société prélèvent des échantillons d’eau avant, pendant et après la distribution aux clients, afin de les soumettre à une analyse bactériologique et physio-chimique pour surveiller la qualité de l’eau et garantir sa conformité aux normes nationales de qualité.

