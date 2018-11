Infomédiaire Maroc – L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé, dans un message parvenu ce mardi soir à Infomédiaire Maroc, avoir examiné le projet d’Offre Publique d’Achat Obligatoire (OPA) visant les actions Saham Assurance déposé en date du 12 octobre 2018 par Sanlam Emerging Markets Ireland (SEM Ireland), Saham Finances, Saham Insurance (Saham SA) et Saham Finances Participations.

Et après examiné ce dossier, l’AMMC considère que les caractéristiques de l’offre sont conformes à la loi. L’AMMC a soumis le projet d’offre au ministre de l’économie et des finances en vue de l’appréciation dudit projet au regard des intérêts économiques stratégiques nationaux. Le Ministre de l’économie et des finances n’a pas formulé d’objection sur le projet d’OPA. Et au vu de l’ensemble de ses éléments, l’AMMC déclare recevable le projet d’OPA au prix unitaire de 1 450 dirhams.

Le calendrier définitif de l’opération sera fixé ultérieurement. Il doit être préalablement validé par la Bourse de Casablanca. L’AMMC demandera à la Bourse de Casablanca de reprendre la cotation de la valeur de Saham Assurance le 29 novembre 2018.

