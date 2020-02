L’Application mobile “IPlages”, développée par le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), a pour objectif de faciliter l’accès à l’information sur la qualité des eaux de baignade, et ce conformément aux exigences de la loi sur l’accès à l’information, a indiqué le directeur du LNESP, Mohamed El Bouch.

Cette application s’inscrit dans le droit fil de la norme relative à la surveillance de la qualité des eaux de baignade, en vertu de laquelle les autorités compétentes et les collectivités territoriales sont appelées à utiliser tous les moyens de communication et de technologie pour diffuser et afficher activement et rapidement les informations et les résultats sur la qualité des eaux dans les plages, a-t-il indiqué dans une déclaration.

Depuis 2017, laboratoire national des études et de surveillance de la pollution a développé un site web pour faciliter aux différents acteurs au niveau territorial, l’accès à l’information à travers des identifiants et des mots de passe, pour télécharger les bulletins d’information sur la qualité des eaux de baignade, a fait savoir le directeur de cette structure relevant du Département de l’Environnement, du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, précisant que son département assure le suivi du programme national de la surveillance de la qualité des eaux de baignade à travers 451 stations de prélèvement au niveau de 169 plages.

Par ailleurs, il s’est félicité, de la distinction octroyée à l’Application mobile “IPlages” lors de la 13ème édition du Prix national de l’Administration électronique “e-mtiaz 2019”, y voyant un “motif de fierté” ainsi que l’illustration des efforts consentis par le LNESP en termes d’accès à l’information sur la qualité des eaux de baignade.

Le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution s’est vu décerner, mercredi, le Prix d’encouragement dans la catégorie “Applications mobiles” pour “IPlages” au titre du Prix “e-mtiaz 2019”.

La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue en présence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a été organisée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration – Département de la Réforme de l’Administration, qui a récompensé des projets et initiatives de e-administration dans 4 catégories, en l’occurrence “Applications mobiles”, “e-Contenu”, “e-Démarche” et “e-Participation communautaire”.

Cette année 35 candidats étaient en lice pour le Prix national de l’Administration électronique, décerné aux meilleurs services électroniques publics au niveau national