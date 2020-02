Afin de poursuivre ses engagements stratégiques en matière de qualité et de sécurité de l’information, Genious Communications renforce son expertise en obtenant la certification ISO 9001:2015 pour l’ensemble de ses activités et la certification ISO 27001:2013 pour ses activités d’hébergement et d’infogérance.

Cette double certification témoigne de l’engagement de Genious Communications dans l’amélioration de ses différents processus pour garantir un service de qualité et protéger les informations et les données de ses clients et partenaires.

La certification ISO 9001:2015 vient confirmer la volonté de Genious Communications de s’inscrire dans une stratégie d’amélioration continue qui met l’accent sur la satisfaction de sa clientèle et une bonne gestion des réclamations.

Pour Hamza Aboulfeth, directeur général, « La satisfaction de nos clients a toujours été au cœur de nos préoccupations. L’adoption d’un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2015 nous a permis d’avoir une approche orientée processus offrant une meilleure coordination des services ».

La certification ISO 27001:2013 quant à elle, est une étape essentielle dans le développement de l’entreprise. En tant qu’acteur principal dans le domaine de l’hébergement et de l’infogérance au Maroc, Genious Communications se devait de mettre en place tous les moyens techniques, organisationnels et humains nécessaires pour protéger les informations et les données de ses clients et partenaires. Ceci se traduit par la mise en place et l’exploitation au quotidien d’un système de management de la sécurité de l’information en conformité avec les exigences de la norme ISO 27001:2013 et qui couvre tous les aspects liés à sécurité physique et logique des informations confiées à Genious Communications.

« La qualité de service, la confidentialité et la sécurité de l’information sont les piliers de la relation qu’entretient Genious avec ses clients, et c’est dans cette optique que nous avons souhaité franchir une nouvelle étape avec cette démarche de certification. » affirme Driss Najam, directeur technique.

Décernés par Bureau Veritas en janvier 2020, ces deux certificats viennent couronner un travail de plus d’un an autour duquel l’ensemble des collaborateurs de Genious Communications se sont mobilisés.

À propos de Genious Communications :

Genious Communications est une entreprise crée en 2003, spécialisée dans l’hébergement Web et le premier registrar en Afrique du nord accrédité par l’ICANN.

L’entreprise accompagne les professionnels et les particuliers dans le développement de leurs projets sur Internet à travers plusieurs services liés au Web (Noms de domaines, Hébergement cloud et dédié, Infogérance, Certificats SSL, Solutions de messagerie…)