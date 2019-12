Durant le 3ème trimestre 2019, Les Eaux Minérales d’Oulmès a dévoilé la nouvelle identité de sa marque Bahia et élargi sa gamme avec la mise sur le marché de son format 33 cl.

En ligne avec sa stratégie de croissance, la société a inauguré durant la même période une nouvelle unité de production de sa marque d’eau de table Bahia à Agadir, renforçant ainsi le maillage territorial de la société après la mise en service de l’unité d’Oujda durant le second trimestre 2019.

Ces nouvelles unités de production garantissent une couverture géographique plus élargie, une plus grande proximité avec les consommateurs et contribuent à l’amélioration de la productivité et de l’efficacité logistique de la société.