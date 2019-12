Au Maroc, l’olivier constitue la principale filière fruitière cultivée et représente 65% de la sole arboricole nationale. L’oléiculture constitue une source importante d’emplois procurant plus de 51 millions journées de travail par an, soit l’équivalent de 380 000 emplois permanents.

Cette filière contribue à la satisfaction des besoins du pays en huiles alimentaires en couvrant près de 19% de ces besoins et à l’équilibre de la balance commerciale en assurant une entrée de devises équivalente à 1,8 milliard de dirhams/an (moyenne 2013-2017).